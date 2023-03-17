В Госдуму внесли законопроект, разрешающий НКО не использовать печать

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко считает, что эта мера ускорит цифровизацию некоммерческого сектора

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, разрешающий некоммерческими организациями не использовать печать.

"Сегодня внесла законопроект, отменяющий обязательное использование печати некоммерческими организациями. Сразу подчеркну: законопроект не полностью отменяет печать с полным наименованием организации, которая сейчас должна быть у каждой НКО, а лишь дает право ее не использовать", - сказала Занко ТАСС.

По мнению депутата, предложенная мера ускорит цифровизацию некоммерческого сектора, так как "в электронном формате гораздо удобнее вести документооборот". Также законопроект направлен на снижение "возможности осуществления мошеннических действий в отношении организаций". "Нас уже поддержали коллеги из Общественной палаты Российской Федерации и из Совета по правам человека при президенте, представители НКО из разных регионов", - отметила замглавы комитета.