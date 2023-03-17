Россия может поставить в Конго передвижную лабораторию для изучения тропических болезней

Российский посол в РК Георгий Чепик заявил, что в проекте будут работать специалисты из обеих стран

БРАЗЗАВИЛЬ /Республика Конго/, 17 марта. /ТАСС/. Россия прорабатывает вопрос поставки в Республику Конго передвижной лаборатории для изучения тропических болезней. Предполагается, что работать в ней будут специалисты из обеих стран, сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"Это очень важный для нас и для конголезской стороны проект в области исследования, изучения тропических инфекций, тропических болезней. Это идея конголезской стороны, на которую откликнулся Роспотребнадзор очень позитивно, - сказал он. - Сейчас речь идет о том, что прорабатывается поставка в Конго лаборатории, передвижной лаборатории на базе "Камазов".

Посол добавил, что в дальнейшем Россия и Конго подпишут меморандум по этому проекту. "И эта лаборатория будет совместно использоваться российскими и конголезскими специалистами", - отметил Чепик.