Путин поздравил "Аэрофлот - российские авиалинии" со столетием создания холдинга

По словам президента, "Аэрофлот" внес уникальный вклад в развитие России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов компании "Аэрофлот - российские авиалинии" со столетием создания холдинга. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело. Вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, обеспечиваете надежную связь между российскими регионами, выполняете полеты в ряд зарубежных государств, поддерживаете высокие стандарты качества предоставляемых услуг, ставите во главу угла комфорт и безопасность пассажиров", - говорится в сообщении.

Он добавил, что за прошедшие десятилетия многие поколения "аэрофлотовцев" внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. "Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили "на крыло" новую технику. Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны", - отметил президент.

ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" - крупнейший российский авиаперевозчик. Базируется в московском аэропорту Шереметьево. Выполняет регулярные пассажирские рейсы в 123 пункта 52 стран мира (по России - 43 пункта). Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1 052 пункта в 177 странах.