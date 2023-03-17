17 марта, 07:58
Военная операция на Украине

В ЛНР вернутся 38 освобожденных из украинского плена военных

В ЛНР вернутся 38 освобожденных из украинского плена военных
© Александр Река/ ТАСС, архив

Их осмотрели врачи и оказали экстренную медицинскую помощь, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Очередная группа освобожденных из украинского плена военных Луганской Народной Республики (ЛНР) возвращается домой. Об этом в пятницу сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

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"После первичного осмотра врачей и оказания им [военным] экстренной медицинской помощи в сопровождении моих представителей домой возвращаются 38 военнослужащих, большинство которых возвращены в результате состоявшегося 7 марта 2023 года обмена с украинской стороной. Очень скоро они встретятся со своими родными", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

В свою очередь врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что бойцы получили рекомендации по реабилитации, которую они пройдут уже в Луганске. "С профильными федеральными ведомствами, республиканскими органами власти продолжаем работать над тем, чтобы каждому нашему бойцу уделялось максимальное внимание и помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщала ранее Сердюкова, в результате состоявшегося 7 марта очередного обмена из украинского плена удалось освободить 34 военных ЛНР.

По информации Минобороны РФ, всего 7 марта из украинского плена были освобождены 90 военных. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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