Дума может ратифицировать договоры с Сирией о выдаче преступников 5 апреля

Владимир Путин 4 марта внес документы на ратификацию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 5 апреля планирует ратифицировать договоры между РФ и Сирией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Это следует из календаря рассмотрения вопросов, опубликованного в пятницу в базе данных нижней палаты парламента.

Документы на ратификацию 4 марта внес президент РФ Владимир Путин. Предусматривается, что выдача подозреваемых и обвиняемых должна идти соответствии с законодательством обеих сторон, если поступки этих людей "являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание". В выдаче будет отказано, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, влечет наказание в виде смертной казни в соответствии с законом запрашивающей стороны. Исключения составят те случаи, когда эта сторона "предоставит достаточную, по мнению запрашиваемой стороны, гарантию, что к лицу, выдача которого запрашивается, не будет применена смертная казнь".

В случае необходимости запрашивающая сторона может ходатайствовать о временном задержании лица до представления запроса о его выдаче.

Как отмечается в тексте договора о взаимной помощи в уголовных делах между РФ и Сирией, документ поможет более эффективному сотрудничеству между сторонами в области борьбы с преступностью, а также расширению взаимодействия в области оказания правовой помощи по уголовным делам". Договор регулирует обязательства сторон по оказанию правовой помощи, ее объем, отказ или отсрочку в ее оказании. В частности, в правовой помощи может быть отказано, если ее исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку запрашиваемой стороны. Документом также регулируется порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон.

Оба документа были подписаны сторонами в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года.