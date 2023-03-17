В 20 регионах России при центрах занятости открыли женские клубы

В организациях оказывают психологическую поддержку, а также предоставляют женщинам возможность пройти переобучение и открыть свой бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Женские клубы при центрах занятости открыли в 20 субъектах России, их цель - развитие трудового потенциала российских женщин. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, выступая на VII Международном форуме труда.

"Еще одно направление работы - это создание сети женских клубов при центрах занятости. Общая цель движения - развитие трудового потенциала российских женщин. Здесь вместе с коллегами мы донастраиваем комплексы мер именно под те жизненные ситуации, в которых оказываются женщины. Это могут быть женщины из семей участников СВО, молодые мамы, начинающие специалисты или женщины, готовые заняться бизнесом. У нас в 20 субъектах России уже действуют женские клубы при центрах занятости", - сказала она.

Мухтиярова отметила, что центры занятости предоставляют психологическую поддержку, предлагают пройти переобучение и открыть бизнес. По ее словам, сеть женских клубов тесно сотрудничает с представителями Женского движения партии "Единая Россия".

"Со своей стороны понимаем, что важно оказывать поддержку таким инициативам. Запущен цикл семинаров в журнале, который мы распространяем по системе "СЗН-пульс". Рубрику отдельную сформировали по деятельности женских клубов. Также запущен и разработан в этом году тематический презентационный сайт, где вся информация, которая облегчает создание таких клубов при службе занятости", - добавила она.