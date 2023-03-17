В Москве отключат отопление при среднесуточной температуре в 8 градусов

Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что иногда можно отступить от этого регламента в пользу пожеланий москвичей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отключение отопления начнется в московских зданиях после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет составлять 8 градусов и выше. Об этом сообщил в пятницу журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Есть регламентные сроки, есть четко определенная система - если в течение 5 суток на улице температура среднесуточная будет плюс восемь и выше, мы тогда отключаем отопление. Вот к этому критерию мы и относим все наши действия, но безусловно, иногда и отступаем от этих правил в пользу пожеланий москвичей: иногда и вроде бы плюс восемь и выше, а еще и холодновато, или через несколько дней может наступить более холодный период", - сказал Бирюков.

По его словам, подготовка к различным мероприятиям, связанным с обеспечением надежности ресурсоснабжения, ведется в Москве в течение всего года. "Есть отдельные виды работ, которые выполняются и в осенне-зимний период - это прокладка магистралей, ремонт отдельных источников генерации тепла и других источников ресурсоснабжения. Мы эту работу не останавливаем, но календарный период подготовки к прохождению следующего осенне-зимнего периода начнется в середине апреля", - заключил заммэра.