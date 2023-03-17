Мишустин поздравил работников авиакомпании "Аэрофлот" по случаю 100-летия ее основания

По словам премьер-министра, "Аэрофлот" является лидером отечественного и глобального рынка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов авиакомпании "Аэрофлот" по случаю 100-летия ее основания. Телеграмма опубликована на сайте правительства в пятницу.

"Меняются времена, но неизменным остается популярность знаменитой авиакомпании у пассажиров. Сегодня "Аэрофлот" - крупнейший холдинг, главный национальный перевозчик, лидер отечественного и глобального рынка. Как прежде, его отличает надежность, безопасность, пунктуальность, качественный сервис и услуги. И потому он является первым в стране по объемам пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в тексте телеграммы.

Мишустин также отметил, что достижения "Аэрофлота" - "это огромный труд большого коллектива, который выполняет свою работу, без преувеличения, на высоте, профессионально, четко и слаженно".

"В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за преданность делу и интересам страны. Выразить особые слова признательности ветеранам, стоявшим у истоков создания компании", - заключил премьер, пожелав работникам и ветеранам авиакомпании удачи, крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над головой.