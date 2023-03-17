В Грузии откроют военный лагерь для старшеклассников

Он будет расположен в поселке Коджори

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии планирует открыть в этом году летний военный лагерь для учеников старших классов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью повышения патриотического духа у молодого поколения, популяризации здорового образа жизни и повышения информированности о грузинской армии Министерство обороны начинает новый проект. Летний армейский лагерь - проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны. В этом году оборонное ведомство осуществит его впервые вместе с Министерством образования и науки", - говорится в сообщении.

Лагерь будет открыт в Коджори - поселке в составе Тбилисского муниципалитета на высоте более 1300 метров над уровнем море с лесным массивом. Принимать в лагерь будут учащихся 9, 10 и 11 классов. В пятницу территорию объекта посетили заместители министров обороны и образования Григол Гиоргадзе и Тамар Махарашвили, которые осмотрели инфраструктуру и обсудили программу подготовки школьников.

Минобороны отмечает, что подготовительные работы на территории лагеря уже начались.