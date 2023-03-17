Приложение Yappy будет платить самым активным пользователям

Генеральный директор Yappy Данила Овчаров сообщил, что для участия в проекте "Марафон" пользователю необходимо иметь 300 подписчиков и суммарно 5 тыс. просмотров всех видео, опубликованных за последние 30 дней

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская платформа коротких вертикальных видео Yappy запускает проект, который даст возможность самым активным пользователям зарабатывать на публикации контента. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

Ранее издание РБК сообщило, что с апреля сервис Yappy запустит проект "Марафон", в рамках которого авторы контента смогут получать за него вознаграждение.

"Для участия в проекте "Марафон" пользователю необходимо иметь 300 подписчиков и суммарно 5 тыс. просмотров всех видео, опубликованных пользователем за последние 30 дней, а также ежедневно публиковать по одному уникальному нерекламному видео. Пользователи, чьи видео лидируют по просмотрам и взаимодействиям, будут попадать в ежедневный рейтинг топ-100, а каждые две недели пользователи, попавшие в этот список, будут получать выплаты", - рассказал он.

По словам Овчарова, проект "Марафон" выполняет стратегическую цель - открывает новые таланты для Yappy, а пользователям помогает монетизировать творчество. "Марафон" поможет нам повышать качество продукта: мы хотим давать пользователям уникальный, регулярный контент, который учитывает обратную связь от аудитории", - добавил он.

Генеральный директор приложения также отметил, что впоследствии в Yappy могут появиться разные модели монетизации: с помощью рекламы или подписки на эксклюзивный контент блогеров, предоставления платных услуг в приложении, таких как покупка дополнительных функций, кастомизации профиля и другие.

Холдинг "Газпром-медиа" запустил новое развлекательное приложение Yappy 29 ноября 2021 года. На платформе можно записывать видео длительностью до 60 секунд, в качестве основной целевой аудитории предполагаются пользователи в возрасте от 14 до 34 лет. В январе аудитория Yappy преодолела порог в 10 млн пользователей.