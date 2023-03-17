ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

Деятельность правительства РФ одобряют 51,7% опрошенных

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 6 по 12 марта, снизился на 0,3 п. п. и составляет 79,7%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% участников опроса (минус 0,3 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время уменьшился на 0,7 п. п. и составляет 76%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,7% опрошенных (минус 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54% респондентов (плюс 0,7 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,4% (плюс 0,6 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,6% (плюс 0,4 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,2% (минус 2,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,4% (минус 1,5 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8% (плюс 0,7 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,5% (плюс 0,7 п. п.), КПРФ - 10,6% (плюс 0,3 п. п.), ЛДПР - 8,4% (минус 0,3 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,6% (плюс 0,3 п. п.), "Новых людей" - 4,8% (плюс 0,4 п. п.).