В Красноярском крае выявили продукцию с ДНК вируса АЧС в перерабатывающем цехе

ДНК вируса обнаружили на предприятии, куда поступало сырье из личного подсобного хозяйства, где установлен очаг африканской чумы свиней

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявили в перерабатывающем мясном цехе на юге Красноярского края. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"Специалисты отобрали 25 проб мяса и мясных полуфабрикатов в мясоперерабатывающем цехе индивидуального предпринимателя из Каратузского района Красноярского края, куда поступало сырье из личного подсобного хозяйства, где установлен очаг АЧС. В результате исследований в 7 образцах поступившей продукции выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что в целях исключения опасного вируса специалисты Россельхознадзора продолжают отбор проб продукции.

По данным краевого Россельхознадзора, в середине марта поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалисты взяли пробы и выяснили, что животные заражены африканской чумой свиней. На территории района был введен карантин. Карантинная зона составляет не менее 5 км от границ очага.

Как рассказал журналистам на брифинге заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин, в хозяйстве, где зафиксирован очаг, содержалось 306 голов свиней. "Еще около 114 животных было зафиксировано в результате первого подворового обхода в соседних личных дворовых хозяйствах, которые попали в зону заражения. Комиссия будет изымать этих животных Животные будут умерщвлены вне зависимости от того состояния, в котором они сейчас находятся. В дальнейшем будет принято решение о компенсации для собственников животных", - сказал Походин.

По данным ЕДДС Минусинска, в районе, в связи с АЧС введен режим повышенной готовности. "Перекрыты дорожные пути из села Малая Минуса по всем направлениям, кроме выезда в районе церкви Казанской иконы Божьей Матери. Организовано проведение мероприятий по недопущению распространения и по ликвидации эпизоотии африканской чумы свиней на территории Маломинусинского сельсовета", - говорится в сообщении.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.