В Соль-Илецком округе Оренбуржья ввели карантин по бешенству

Очаг заболевания находится в селе Троицк

ТАСС, 17 марта. Карантин по бешенству ввели в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области из-за выявления очага заболевания в селе Троицк. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора в пятницу.

"Управление Россельхознадзора по Оренбургской области информирует, что указом губернатора Оренбургской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области. Эпизоотический очаг, в котором находились источник и фактор передачи возбудителя бешенства (заболевание крупного рогатого скота), находится в селе Троицк", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас на территории проводятся оздоровительные мероприятия. В эпизоотическом очаге запретили лечить больных животных, восприимчивых к бешенству, а также ввозить или вывозить таких животных, кроме вакцинированных против заболевания в течение 179 дней. Также на этой территории нельзя перемещать и перегруппировывать восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов или охотиться.

Бешенство - острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих.