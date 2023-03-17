В Москве выявили 1 734 случая заражения коронавирусом за сутки

Количество случаев выздоровления в столице увеличилось на 2 234, до 3 257 324

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 734 против 2 258 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 454 279 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 7 против 5 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 360 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 234, до 3 257 324.

Ситуация в Подмосковье

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 277 против 320 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 144 485 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 458 - до 1 124 179. Летальные случаи из-за коронавируса в регионе за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 411 против 1 306 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 900 014 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 485, до 1 851 000, число умерших возросло на 6, до 37 278.