Почта Литвы приостановила прием бандеролей и посылок в Россию

Обычные письма доставляют адресатам в РФ в штатном режиме

ВИЛЬНЮС, 17 марта. /ТАСС/. Государственное предприятие Lietuvos pastas ("Почта Литвы") временно прекратило прием бандеролей и посылок в Российскую Федерацию. Об этом в пятницу госпредприятие сообщило на своем сайте.

"Почтовая служба Латвии уведомила нас о том, что в рамках должного применения санкций Евросоюза против России отправления со вложенными предметами не будут приниматься без предоставления дополнительных сведений о категории этих вложений", - говорится в сообщении.

Направляемая в РФ почта пересылалась Литвой через соседнюю Латвию. "Lietuvos pastas пока не решил, как передавать требуемые Латвией сведения, поэтому прием отправлений приостановлен", - пояснило ситуацию ведомство. Обычные письма по-прежнему могут следовать адресатам в России.

С марта 2022 года Lietuvos pastas не принимает для доставки в Россию коммерческие отправления, а также денежные переводы. Такой же порядок действует в отношении Белоруссии.