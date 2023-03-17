На Украине Южную железную дорогу переименуют в Харьковскую

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что среди других вариантов были "Слобожанская", "Восточная" и "Слободская"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Южная железная дорога (ЮЖД) на Украине будет переименована в Харьковскую. Как сообщил в пятницу министр цифровой трансформации Михаил Федоров, такой вариант выбрали большинство участников голосования в приложении украинского электронного сервиса госуслуг "Дия" ("Действие").

"Украинцы выбрали в "Дие" новое название для ЮЖД. К опросу присоединились более 860,4 тысячи пользователей. Большинство из них поддержали вариант "Харьковская железная дорога" - 335,6 тысячи голосов", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

На сайте сервиса госуслуг сообщается, что за вариант "Слобожанская" проголосовали 234,7 тыс. человек, за вариант "Восточная" отдали голоса 232,5 тыс. человек, а вариант "Слободская" набрал 57,4 тыс. голосов.

10 марта Федоров сообщил, что украинские власти переименуют Юго-Западную железную дорогу в Центральную.

21 февраля госкомпания "Укржелдорога" информировала, что начала реализацию трехлетней программы по "дерусификации", цель которой - ликвидация российских названий, указаний и изображений на объектах железнодорожного транспорта страны. В частности, решено принимать за нулевой километр, от которого отсчитывается расстояние на железных дорогах страны, Центральный вокзал Киева. До сих пор на табличках указывалось расстояние от Москвы.