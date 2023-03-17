Швеция может первой в ЕС получить статус "некурящей" страны

По данным Шведского радио, за последние 15 лет количество курильщиков сократилось в королевстве с 15% до 5,5%

СТОКГОЛЬМ, 17 марта. /ТАСС/. Швеция может стать первой страной в ЕС, где курящие составляют менее 5% населения. Таким образом, в конце этого года страна может получить статус "некурящей", сообщает в пятницу Шведское радио.

По его данным, за последние 15 лет количество курильщиков сократилось в королевстве с 15% до 5,5%. Среди людей с высшим образованием этот показатель составляет 2%, с низким уровнем образования - 12%.

"В Швеции у курения табака есть альтернатива, а именно снюс (жевательный или бездымный табак). Хотя мы потребляем столько же никотина, делаем мы это не в смертельной форме", - прокомментировал врач Андерс Милтон.

Снюс был придуман в Швеции в 17 веке. Это измельченный и влажный жевательный табак. Швеция - единственная страна в ЕС, где его разрешено продавать.