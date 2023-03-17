Минюст оценит норму о семье как союзе мужчины и женщины на соответствие госполитике

Глава ведомства Константин Чуйченко подчеркнул, что никто не будет при этом "лезть в приватную жизнь граждан"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минюст России намерен проанализировать, как в российском законодательстве прописана норма, что семья - это союз мужчины и женщины. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая в пятницу на расширенной коллегии Минюста РФ по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023 год.

"В настоящее время мы сталкиваемся с необходимостью защищать традиционные духовно-нравственные, в том числе семейные, ценности. Сразу хочу оговориться - никто не собирается лезть в приватную жизнь граждан, это личное дело каждого. При этом мы будем настаивать на защите и утверждении в публичной правовой плоскости нормы как таковой", - сказал министр. "Что такое норма, если совсем просто: это семья - союз мужчины и женщины, где у ребенка есть мама и папа", - отметил он, напомнив, что в соответствии с положением о Минюсте России, утвержденным указом президента, к задачам Минюста относится осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Мы как юристы должны оценить существующее законодательное регулирование на соответствие основам государственной политики в указанной сфере и конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Это одна из важнейших ключевых задач нашего министерства", - добавил Чуйченко.