Медведев призвал создать единый госреестр в сфере исполнительного производства

По словам замглавы Совбеза, это позволит приставам опираться на данные информационной системы о государственных и муниципальных платежах, а также сделает их работу более оперативной и прозрачной

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым создать единый государственный реестр в сфере исполнительного производства. Такое мнение он высказал, выступая в пятницу на коллегии Минюста.

"Актуальная задача для ведомства [Федеральной службы судебных приставов] - дальнейшая цифровая трансформация исполнения судебных актов. Такая форма удобна для всех сторон исполнительного процесса. Нужно подумать и о создании единого государственного реестра в сфере исполнительного производства", - сказал Медведев. По его мнению, это позволит приставам опираться на данные информационной системы о государственных и муниципальных платежах, а также сделает их работу более оперативной и прозрачной.

Замглавы Совбеза РФ отметил роль, которую Министерство юстиции играет в развитии системы бесплатной юридической помощи. По его словам, такие услуги становятся более доступными - почти в 40 регионах созданы государственные юридические бюро, которые оказывают гражданам поддержку на системной основе. "Необходимо продолжать работу по цифровизации этой сферы. Давать людям возможность обращаться к квалифицированным юристам и в электронном виде. Одним из инструментов должен стать единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи", - подчеркнул Медведев, отметив, что портал работает в 10 регионах в пилотном режиме.

Еще одним важным событием, направленным на гуманизацию законодательства, отметил Медведев, стало принятие закона о пробации. "Этот закон должно обсуждался, он предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан, как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы этот закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", - заключил он.