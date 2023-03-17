Медведев заявил, что жители новых регионов должны чувствовать правовую защищенность

По словам заместителя председателя Совета безопасности, Минюст ведет активную работу по приведению законодательства новых территорий в соответствие с федеральным законодательством

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ должно активно работать над тем, чтобы жители новых регионов были уверены в защищенности их прав государством. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в пятницу, выступая на коллегии Минюста.

"Нужно и дальше уделять такое же пристальное внимание [тому], чтобы жители новых наших регионов знали, <...> что их права гарантированы и защищены нашим государством", - сказал Медведев, подчеркнув, что "это имеет большое идеологическое значение".

Он также отметил, что Минюст ведет активную работу по приведению законодательства новых территорий в соответствие с федеральным законодательством, хотя "это не самая простая задача". Зампред СБ РФ также обратил внимание на то, что нужно содействовать интеграции адвокатских сообществ и системы нотариата новых регионов в российское правовое поле, а также "получению качества и оперативности судебно-экспертной деятельности".