На Филиппинах предложили дарить миллион песо на 101-й день рождения

Также предусматривается получение всеми филиппинцами, достигшими возраста 80, 85, 90 и 95 лет, письма от президента республики и денежной выплаты в размере 25 тыс. песо

БАНГКОК, 17 марта. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей (нижняя палата парламента) Филиппин по делам пожилых граждан предложил дарить филиппинцам 1 млн песо ($18,2 тыс.) на их 101-й день рождения. Об этом в пятницу сообщила медиагруппа ABS-CBN.

По ее данным, предлагаемая выплата в 10 раз больше нынешнего денежного пособия в размере 100 тыс. песо ($1,8 тыс.), которое предоставляется достигшим 100-летнего возраста филиппинцам в соответствии с Законом о долгожителях от 2016 года. Новое предложение также предусматривает получение всеми филиппинцами, достигшими возраста 80, 85, 90 и 95 лет, письма от президента республики и денежной выплаты в размере 25 тыс. песо ($456).

В сентябре прошлого года представители Министерства общественного благосостояния и развития Филиппин сообщили медиагруппе, что около 700 долгожителей, достигших 100 лет и более, ожидают своих денежных пособий.