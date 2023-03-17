В России благодаря расширенному неонатальному скринингу выявили 43 случая заболеваний

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что Минздрав совместно с Агентством стратегических инициатив разработал мотивировочную анкету для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты благодаря расширенному неонатальному скринингу выявили 43 случая заболеваний у детей в России. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Что касается неонатального скрининга, <…> на текущий момент у нас из 222 тыс. примерно родившихся 96,3% прошли соответствующий скрининг, 43 случая заболеваний выявлено", - сказал он.

Салагай добавил, что Минздрав России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработал мотивировочную анкету для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Она включает в себя, в частности, информацию о мерах социальной поддержки, включая региональные.

С 1 января 2023 года в России действует программа расширенного неонатального скрининга на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний. По словам главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава России академика РАН Сергея Куцева, она поможет спасать жизни 2 тыс. детей ежегодно.