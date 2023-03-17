Песков: посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО

По словам пресс-секретаря президента, посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва самым решительным образом осуждает действия Киева в отношении православной веры и церкви, заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочется выразить глубокое сожаление, что эти противоправные действия киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества. Мы осуждаем их самым решительным образом", - сказал Песков.

Он добавил, что "киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер". "Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь в результате той операции, которая происходит. Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, - абсолютно правильно", - подчеркнул представитель Кремля.

В последнее время давление на каноническую церковь на Украине серьезно усилилось. В частности, на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал духовенство молиться за гонимую Украинскую православную церковь и заявил о грубейшем нарушении прав и свобод верующих со стороны киевского режима.