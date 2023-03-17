В Воркуте зафиксировали два температурных рекорда

В городе 14 и 16 марта воздух прогрелся до плюс 1,3 и 1,6 градуса

СЫКТЫВКАР, 17 марта. /ТАСС/. В Воркуте 14 и 16 марта были побиты температурные рекорды 2015-го и 2020 годов. Температура воздуха в эти дни составила в городе плюс 1,3 градуса и плюс 1,6 градуса, сообщили ТАСС в Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми в пятницу.

"Вторая волна тепла на этой неделе дошла вплоть до Заполярья, там были установлены новые температурные рекорды. В Воркуте 16 марта зафиксировано плюс 1,3 градуса, что на 0,3 градуса перекрыло абсолютный температурный максимум 2015 года. 14 марта температура повышалась в Воркуте до плюс 1,6 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем 14 марта 2020 года. Тепло было и на всей остальной территории республики", - рассказала ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

По ее данным, сейчас погода в регионе возвращается к климатической норме, но остается неустойчивой, а в Воркуту и вовсе возвращаются 20-градусные морозы. В ближайшие ночи в городе прогнозируется до 25 градусов мороза и более, днем - 10-15 градусов ниже нуля. Через несколько дней очередной циклон принесет потепление, но усилится ветер, отметили в региональной метеослужбе.

Побит температурный рекорд и в Вологодской области, где 15 марта воздух прогрелся до 5-7 градусов. В Вытегре температура составила 7 градусов тепла, что на 6,7 градуса выше рекорда 15 марта 1975 года.