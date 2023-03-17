В зоне возможного подтопления находятся почти 140 населенных пунктов Нижегородской области

В них располагается 4,5 тыс. жилых домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Почти 140 населенных пунктов в Нижегородской области, находятся в зоне возможного подтопления из-за паводка, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период весеннего снеготаяния вероятность негативного воздействия паводковых вод существует для 35 муниципальных образований Нижегородской области. В зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов (4 784 домов, из них: 4 530 жилых и 254 под дачи), в которых проживают 37 240 человек", - говорится в сообщении.

Также возможно затопление 16 объектов экономики, 20 социально значимых объектов, 29 объектов жизнеобеспечения, 38 участков автодорог протяженностью 25 км, 30 мостов, 5 сибиреязвенных скотомогильников.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области создали группировку сил и средств в составе 21,6 тыс. человек личного состава, более 3,3 тыс. единиц автомобилей, более 850 единиц спецтехники, инженерную и авиатехнику, плавсредства. Для мониторинга пропуска паводковых вод на территории региона спланировали работу 84 оперативных групп.