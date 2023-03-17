"Литфонд" выставил на аукцион красный пиджак Жириновского

Стартовая цена лота - 250 тыс. рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги красный пиджак Владимира Жириновского. Стартовая цена лота - 250 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба "Литфонда".

"Представленный лот был подарен В. В. Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года. Представляет коллекционную ценность", - говорится в сообщении.

Аукцион состоится 23 марта в 19:00 мск. Среди лотов также представлены редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты, открытки и исторические бумаги.

Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.