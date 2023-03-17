Реализация первого проекта объединенного учреждения ФСИН начнется в 2023 году

Новое учреждение построят в Калужской области

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Реализация первого проекта объединенного учреждения ФСИН, где будут находиться СИЗО и участки для отбывания наказания различных режимов содержания, начнется уже в этом году. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на расширенной коллегии Минюста РФ.

"Одна из ключевых задач - строительство учреждения объединенного типа, где будут созданы все современные условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и представителей общественных организаций. Также в учреждении нового типа будет находиться единая служба закупки для нужд учреждения, единые мощности хранения и обеспечения всех осужденных работой", - отметил Чуйченко.

"Реализация пилотного проекта учреждения объединенного типа в Калужской области начнется в этом году. Этот объект сосредоточит в себе исправительные учреждения и следственный изолятор с общим лимитом наполнения 3 тысячи мест. Новый участок будет отдален от городской инфраструктуры, но в то же время будет иметь хорошую транспортную доступность", - сказал министр.

Ранее он сообщал, что строительство нового учреждения в Калужской области оценено в 13 млрд рублей, но с учетом снижения расходов на содержание одного заключенного на 25-30% за счет единого функционирования учреждений разного типа, единых закупок, проект может окупиться за 10 лет.