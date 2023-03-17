17 марта, 10:20
Военная операция на Украине

Минтруд сообщил о создании во всех регионах РФ центров поддержки семей участников СВО

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Центры поддержки семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, сообщила в пятницу первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Женщины, и не только беременные, женщины с детьми, мужья которых сегодня участвуют в специальной военной операции, - они во всех регионах находятся на плотном персональном сопровождении. По поручению президента [РФ Владимира Путина] сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", - сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаУкраинаРоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаВоенная операция на Украине
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