Судебные приставы взыскали рекордные 1 трлн рублей в 2022 году

В консолидированный бюджет РФ ФССП перечислила более 412 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Судебные приставы России взыскали в 2022 году рекордную сумму - свыше 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на расширенной коллегии Минюста РФ по итогам работы за 2022 год и задачам на наступивший год.

"По линии (подведомственной Минюсту) Федеральной службы судебных приставов хочу отметить рекордную сумму, взысканную в 2022 году - более 1 трлн рублей. Этой очень хороший результат", - сказал Чуйченко.

В 2020 году было взыскано 696 млрд рублей, в 2021 году - 888 млрд рублей.

В консолидированный бюджет Российской Федерации ФССП в минувшем году перечислила более 412 млрд рублей - на 86 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

"Вместе с тем хотел бы обратить внимание на частую проблему несоразмерности подлежащего взысканию долга объему совершаемых приставами исполнительных действий. Порой принимаемые меры избыточны. Как пример: при долге в несколько тысяч рублей накладывается арест на имущество, стоимость которого в сотни раз превышает размер взыскания", - отметил министр. Он предложил ФССП принять меры по внесению соответствующих корректив в практику своей работы, а если потребуется, совместно с Минюстом проработать предложения по изменению законодательства.