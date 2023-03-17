В РПЦ предложили предоставлять женщинам право на декрет в первом триместре беременности

Священник Федор Лукьянов подчеркнул, что речь в этом случае идет не о больничном

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Женщины в первом триместре беременности нуждаются в особой защите, и в этот период следует предусмотреть их право на декретный отпуск. С таким предложением выступил в пятницу на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Не секрет, что в первом триместре беременности женщина чувствует физическое недомогание. По данным Минздрава РФ, 37% беременностей заканчиваются выкидышем или являются замершими на ранних сроках. В этой связи необходимо в целях охраны здоровья и прав беременных женщин на труд предусмотреть право на декретный отпуск беременных женщин в первом триместре беременности", - сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет не о больничном, в котором себе многие женщины отказывают и вынуждены переносить физическое недомогание "на ногах", на рабочем месте.

Глава патриаршей комиссии напомнил о необходимости принятия мер по увеличению отпуска для беременных женщин говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении в Государственной Думе РФ 26 января этого года.