На юге России и Северном Кавказе в ближайшие дни пройдут небольшие дожди

Синоптики также прогнозируют похолодание на этих территориях, температура воздуха будет ниже средних многолетних значений на 2-3 градуса

ТАСС, 17 марта. Небольшие дожди пройдут на юге России и Северном Кавказе в выходные дни и начале следующей недели, ожидается также небольшое похолодание. Об этом ТАСС в пятницу сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В выходные дни и в начале следующей недели атмосферное давление над югом России и Северным Кавказом будет пониженным. Поэтому погода будет преимущественно облачной, с кратковременными небольшими дождями. Осадки не коснутся Астраханской области, Калмыкии, дожди ожидаются в Краснодаре, Майкопе, Сочи, в Крыму, Ставропольском крае и регионах Северного Кавказа. Влажность и слабый ветер поспособствуют возникновению в отдельных местах туманов", - сказал он.

В ближайшие дни прогнозируется небольшое похолодание, температура воздуха будет ниже средних многолетних значений на 2-3 градуса, уточнил Синенков.

В Краснодаре в выходные дни и в понедельник - до 14-16 градусов тепла, кратковременные дожди. В Сочи - до плюс 12-14 градусов, дожди пройдут в городе в воскресенье, в горах курорта прогнозируется снег. В Севастополе - до плюс 10-12 градусов, также ожидаются кратковременные дожди.

В Ростове-на-Дону в выходные дни облачно при 10-12 градусах тепла, не исключен небольшой дождь. В Волгограде - до плюс 11-13 градусов в дневные часы. Во Владикавказе и Нальчике будут идти дожди, столбики термометров днем не превысят плюс 11-13 градусов, по ночам - 6-8 градусов тепла.

В ближайшие дни погода в Астраханской области, где со среды на территории заповедника бушует природный пожар, будет определяться западной периферией антициклона, и небольшие дожди возможны только на западе области. В центральных, северных, восточных и южных районах области осадков не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до 17-19 градусов, в ночные - около 5 градусов. Восточный порывистый ветер сохранится.

О пожароопасном сезоне

Как уточнили в центре погоды "Фобос", пожароопасный сезон на юге России и Северном Кавказе уже объявлен на территории Астраханской области, Краснодарского края, республик Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Дагестана, Адыгеи, Чеченской и Карачаево-Черкесской. Ранее начало пожароопасного сезона в регионах связано с повышением дневных температур и сходом снежного покрова. Синоптики также отметили, что увеличивается риск возникновения лесных пожаров из-за палов сухой травы. При этом открытие пожароопасного сезона в лесах не означает возникновения возгораний. Это сделано, прежде всего, для того, чтобы перевести регионы в режим повышенной готовности и оперативно реагировать в случае возникновения пожаров.