В Пскове откроют центр студенческой молодежи России и Белоруссии

По словам ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, в учреждении планируют реализовать различные проекты, в их числе акселератор студенческого предпринимательства и студийное медиа

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Российско-белорусский дом студенческой молодежи создадут в центре Пскова, для него выделили здание, будет предусмотрено финансирование на реализацию этого проекта. Об этом в пятницу сообщила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в ходе пленарного заседания на Российско-белорусском форуме студенческих СМИ "Индустрия медиа" в Пскове.

"Мы выходим с инициативой <..> о создании Российско-белорусского дома студенческой молодежи. Решением губернатора и согласованием министра Валерия Фалькова выделено отдельное здание в центре города Пскова. Будет выделено большое финансирование на создание абсолютно разных траекторий: начиная с акселератора студенческого предпринимательства, заканчивая студийным медиа, которым постараемся объединить сообщество вузов России и Белоруссии", - сказала Ильина.

Она также добавила, что к участию в проекте ПсковГУ приглашает все вузы России и Белоруссии.

Российско-белорусский форум студенческих СМИ "Индустрия медиа" проходит пятницу в Пскове на базе Псковского государственного университета. В мероприятии участвуют также ректоры и проректоры 20 российских и белорусских вузов, 100 представителей молодежных университетских медиа. Инициатором проведения форума является Минобрнауки РФ.