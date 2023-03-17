Глава СК предложил создать в России международный судебный орган в ответ западным странам

По словам Александра Бастрыкина, необходимо понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников из Украины

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Международный судебный орган должен быть создан в России, это будет структура в ответ западным странам, которые готовят аналогичные структуры для привлечения к ответственности России. Об этом на заседании коллегии Минюста сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

"В условиях специальной военной операции возникают проблемы международного военного правосудия. И сейчас уже не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и должностных лиц РФ. Мы должны вместе с Минюстом, а может быть во главе, начать аналогичную работу", - сказал он.

По словам Бастрыкина, необходимо понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников из Украины, понять, какие страны будут туда входить. "Понять, кто нас поддержит, кто нет, каков регламент этого будущего международного судебного органа, с тем, чтобы мы были готовы к ответу. У вас свой трибунал - ЕСПЧ, а у нас свой, основанный на нормах современного международного права", - заключил Бастрыкин.