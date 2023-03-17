Жителей осажденного Сталинграда приравняют к категории ветеранов ВОВ

Они получат право получения двух пенсий, ежемесячных денежных выплат, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Обладатели знака "Житель осажденного Сталинграда" будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они [обладатели знака "Житель осажденного Сталинграда"] получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты", - сказал глава кабмина. Он отметил, что в числе таких социальных гарантий будет "право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета".

"Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание", - подчеркнул Мишустин.

Премьер также напомнил, что в текущем году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве, отметил, что это событие "напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа".

Сталинградская битва - одна из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км.