В Ивановской области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Без света ранее находились почти 2 тыс. человек

ТАСС, 17 марта. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Кинешемском и Шуйском районах Ивановской области, где из-за налипания мокрого снега на провода без света остались около 2 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 марта из-за налипания мокрого снега произошло отключение электроснабжения в Кинешемском и Шуйском районах Ивановской области, без света остались около 2 тыс. человек в 25 населенных пунктах. Также под отключение попал один социально значимый объект.