Мобилизованные жители пяти городов Приволжья впервые приехали в двухнедельный отпуск

Военнослужащих на парковке возле Центрального стадиона в Казани встретили их родные и близкие

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Первые мобилизованные жители Казани прибыли в двухнедельный отпуск по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Вместе с ними прибыли военнослужащие из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии, сообщается на сайте мэрии Казани в пятницу.

"Сегодня в Казань из зоны специальной военной операции прибыла первая партия мобилизованных жителей города, которым по распоряжению президента страны Владимира Путина был предоставлен двухнедельный отпуск. Вместе с ними в столицу республики прибыли военнослужащие, призванные из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии", - сообщили в мэрии.

Отмечается, что утром бойцов, которые приехали на четырех автобусах, на парковке возле Центрального стадиона встречали их родные и близкие.

В феврале Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, объявил о том, что все участники специальной военной операции в качестве меры поддержки смогут получить двухнедельный отпуск. При поддержке республиканских властей была организована доставка первой партии военнослужащих домой.