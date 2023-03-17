Глава Минюста пообещал следить за качеством нотариальных услуг в регионах

По словам Константина Чуйченко, процедуру назначения на должности нотариусов следует сделать прозрачной, особое внимание будем уделять антикоррупционной работе в этой сфере

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко пообещал отслеживать качество нотариальных услуг в регионах.

"Хочу напомнить, что нотариальные действия у нас совершаются от имени Российской Федерации. То есть фактически государство делегирует нотариусам такие полномочия и, безусловно, вправе контролировать качество их работы, мгновенно реагировать на ситуации, связанные с нарушением нотариусами своих обязанностей, которые приводят к нарушению прав граждан", - подчеркнул министр, выступая на расширенной коллегии ведомства.

"Мы совместно с главами регионов, сенаторами и депутатами внимательно следим за качеством оказания нотариальных услуг и планируем при необходимости ставить вопрос об увеличении количества нотариусов в тех местах, где их не хватает. В целом процедуру назначения на должности нотариусов следует сделать прозрачной, особое внимание будем уделять антикоррупционной работе в данной сфере", - отметил Чуйченко.

Одним из важнейших изменений он назвал новый подход к формированию нотариальных тарифов. С 1 октября 2023 года вступает в силу закон "О внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате", где предусматривается, что формула экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и применяемые к региональным тарифам льготы будут утверждаться Минюстом России. "Здесь нам необходимо очень взвешенно подойти к подготовке формулы, обеспечив адекватный уровень стоимости услуг нотариуса при учете минимального прожиточного минимума и социально-экономических особенностей регионов", - сказал Чуйченко.

Министр напомнил и о проблеме использования института нотариата в операциях по легализации доходов, полученных преступным путем. Для предотвращения таких случаев Минюст разработал изменения в "Основы законодательства о нотариате", где будет расширен перечень условий совершения исполнительной надписи и уточнены правила удостоверения медиативных соглашений.