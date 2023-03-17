Основателя "Мужского государства" обязали возместить "Тануки" 92,3 тыс. рублей убытков

Исковые требования организации были удовлетворены только в отношении Владислава Позднякова, в отношении еще двух ответчиков по делу в возмещении средств было отказано

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода обязал основателя "Мужского государства" (организация признана экстремистской, внесена Росфинмониторингом в реестр террористических) Владислава Позднякова возместить убытки после атак в интернете на ресторан "Тануки", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что общество "Гранат" (работает под товарным знаком "Тануки") подало иск о возмещении убытков в размере 92,3 тыс. рублей к представителям организации. "Исковые требования общества "Гранат" удовлетворены частично, с Позднякова взыскана упущенная выгода. В отношении Носова и Губанова - отказано (Игорь Носов и Дмитрий Губанов еще два ответчика по делу - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы суда, в рестораны стали поступать заказы на приготовление блюд с доставкой, выбирая при этом оплату по факту получения заказов, а затем потребители отказывались получать заказы по различным причинам.

В начале августа 2022 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода обязал основателя "Мужского государства" возместить убытки после атак в интернете на ресторан "Тануки". Убытки оценили в 158,1 тыс. рублей. Ранее Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов межрегиональное объединение "Мужское государство".

Нижегородский суд в октябре 2021 года удовлетворил иск прокуратуры о признании "Мужского государства" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Это решение обжаловал адвокат, но суд вернул жалобу из-за того, что не была представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями. Затем основатель движения Владислав Поздняков и один из ответчиков Игорь Носов также подали жалобы на решение суда. Однако и их жалобы суд вернул, так как не была оплачена госпошлина, а жалобы не были подписаны надлежащим образом.