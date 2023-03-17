Строители из ЯНАО восстановят школу искусств и художественное отделение в Волновахе

Оба объекта снабдят всем необходимым оборудованием и инструментами

ТАСС, 17 марта. Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отремонтируют "под ключ" два детских объекта - школу искусств и художественное отделение в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Школа искусств и художественное отделение - очень ожидаемые объекты. С учетом возвращения в город семей, детям также необходимо возвращаться к привычной жизни, к приятным и нужным для них занятиям. Сделаем все возможное для этого", - цитирует пресс-служба куратора восстановительных работ, первого замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.

Отмечается, что волновахская школа искусств готова уже на 70%, восстановление объекта идет с опережением графика. В ближайшее время на территории планируется установить беседку, оборудовать пешеходную зону и проезды для транспорта. На художественном отделении строители готовят пространство для полного капитального и косметического восстановления. Оба объекта снабдят всем необходимым оборудованием и инструментами для полного функционирования, добавили в пресс-службе.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко 14 июня 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве. Большая часть инфраструктуры и социальных объектов в Волновахе была уничтожена в результате боев, Ямал занимается их восстановлением. В планах полностью восстановить два корпуса Волновахского профессионально-технического училища, завершить работы в больничном городке, отремонтировать школы и сады в поселке Новотроицкое, начать восстановление художественной и музыкальной школ в Волновахе и закончить строительство многоквартирного жилого дома.