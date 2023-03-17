В Херсонской области создали отделение общества "Знание"

В него вошли ректоры ведущих вузов региона, представители гражданско-патриотических организаций и педагоги

ГЕНИЧЕСК, 17 марта. /ТАСС/. Региональное отделение российского общества "Знание" создали в пятницу в Херсонской области. В него вошли ректоры ведущих вузов региона, представители гражданско-патриотических организаций и педагоги, сообщил журналистам внештатный советник врио губернатора Херсонской области, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Основная задача регионального отделения российского общества "Знание" - это образовательная и просветительская деятельность: проведение марафонов, лекций и мастер-классов. В новых регионах страны это особенно важно и востребовано, учитывая, как сильно за последние годы здесь было промыто сознание, прежде всего детей и подростков. Мы будем готовить свои учебно-методические материалы и пользоваться тем, что нам предоставляют московские коллеги. С помощью онлайн-технологий, федеральных и местных лекторов будем проводить мероприятия со школьниками и вузовской молодежью", - сказал Малькевич, который стал председателем отделения.

С учетом специфики Херсонской области региональное отделение общества "Знание" намерено также формировать агитационные бригады, которые будут общаться с российскими бойцами на линии боевого соприкосновения. "Люди, которые объединяются вокруг общества "Знание", будут работать с молодежью и давать им то, что должны знать дети, которые будут строить наше великое государство. Это главный потенциал, который мы закладываем", - отметил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Игорь Телегин.

Членами совета регионального отделения в том числе стали ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина и ректор Херсонского технического университета Галина Райко. В ближайшее время к ним присоединится и ректор Херсонского аграрного университета Евгения Чернышова. "Наша задача - научить людей слушать и слышать, у нас далеко идущие планы, - сказала Томилина. - Общество "Знание" поможет поднять нам уровень просвещения в регионе".

Первыми мероприятиями отделения станут неформальные лекции по российской истории для школьников и студентов, тренинги по социальному проектированию от победителей всероссийских конкурсов молодежных проектов, а также профориентационные мастер-классы с действующими журналистами, госслужащими и представителями других сфер. "Работы много. Мы ставим одной из своих целей - к новому учебному году достойно и глубоко подготовить студенчество в рамках внеучебной, неформальной работы. Для этого все методики у нас будут", - подчеркнул Малькевич.