В "Технополисе Москва" разработали робота-амфибию

Он не имеет аналогов в мире

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московская компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" разработала многофункционального робота-амфибию, который может применяться для разведки и ликвидации последствий аварий на различных затопленных объектах. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники", локализовавшая производство на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, которые могут дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях", - сказал Овчинский.

Уточняется, что комплекс применяется на суше и под водой. Оператор через пульт дистанционно управляет роботом, а с помощью видеосистемы контролирует выполнение работ. Разработка уже успешно прошла испытания в соленой воде и при высоких дозах радиации. Робот способен работать на глубине до 4 м, поднимать и переносить до 25 кг груза под водой. На суше его можно использовать при разборе завалов после землетрясения, для разведывательных, аварийно-спасательных, взрывотехнических работ.

Комплекс состоит из мобильного робота - четырехгусеничное шасси с манипулятором, различным оборудованием и постом дистанционного управления. В качестве прототипа был взят сухопутный мобильный робототехнический комплекс, разработанный "СКТБ ПР" в 2018 году. Модернизация существующей конструкции позволила решить новые сложные задачи, уточнили в пресс-службе департамента.

"Компания "СКТБ ПР" работает на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2013 года и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. Оборудование, разработанное компанией, внедрено на ряд атомных электростанций, в частности, оно осуществляет ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

По словам разработчика, многофункциональный робот-амфибия не имеет аналогов в мире.