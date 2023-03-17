В Подмосковье выпустили посвященные 400-летию Люберец карты "Стрелка"

Приобрести тематическую карту можно в кассах железнодорожных станций Люберец и в отделениях Почты России округа

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 5 тыс. тематических транспортных карт "Стрелка", приуроченных к 400-летию города Люберцы, поступят в продажу в Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Лимитированные карты "Стрелка" выпустили к юбилейной дате города Люберцы - в этом году ему исполняется 400 лет. <…> В продажу поступит 5 тыс. карт с уникальным дизайном", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что приобрести тематическую карту пассажиры смогут в кассах железнодорожных станций Люберец и в отделениях Почты России округа. Ее стоимость составит 80 рублей.

"В этом году с помощью "Стрелки" пассажиры совершили порядка 24 млн поездок, из которых порядка 500 тыс. - в общественном транспорте в городе Люберцы", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.