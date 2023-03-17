Эксперт рассказал, в каких регионах Китая востребованы специалисты со знанием русского

Необходимо и дальше активнее развивать сотрудничество и создавать совместные предприятия, отметил замдиректора Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Бэй Вэньли

ШАНХАЙ, 17 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Специалисты со знанием русского языка в Китае востребованы, но многое зависит еще и от региона страны. Об этом рассказал в пятницу в беседе с ТАСС заместитель директора Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (ВКПУ) Бэй Вэньли.

"Сколько студентов выбирают русский язык своей специальностью - [это] во многом зависит от востребованности таких специалистов. Например, на севере страны они востребованы. В южной части, в Гуанчжоу, где есть совместные предприятия, тоже востребованы. В Шанхае я не могу сказать, что очень востребованы", - сказал он.

В целом по всему Китаю, считает профессор, потребность в таких специалистах есть, учитывая развитие отношений между странами. "Необходимо и дальше активнее развивать наше сотрудничество и создавать совместные предприятия", - указал он.

На данный момент в Шанхае русский язык изучают в трех вузах: ВКПУ, Шанхайский университет иностранных языков и Фуданьский университет. В этих вузах готовят специалистов, у которых русский язык является специальностью. Что касается числа студентов, то, по словам профессора, к примеру, в ВКПУ ежегодно на факультет русского языка поступает порядка 14-15 человек. Что касается Шанхайского университета иностранных языков, то в этом вузе больше - порядка 55 студентов каждый год, а в Фуданьском университете примерно 16-18 человек, сообщил Бэй Вэньли.

"Мы планируем в дальнейшем готовить специалистов не только у себя на факультете русского языка. Мы будем сотрудничать с коллегами с других факультетов и институтов в формате "специальность плюс русский язык", - рассказал он.

Русский язык в ВКПУ преподают с самого первого дня основания вуза в 1951 году. Этот университет сотрудничает со многими российскими высшими учебными заведениями, расположенными по всей России - от Москвы до Владивостока. В качестве примера такого сотрудничества Бэй Вэньли назвал достигнутую недавно договоренность между ВКПУ и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом (СПбГЭУ) о совместном создании центров изучения Китая и России.