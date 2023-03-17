"Иннопрактика" расширит конкурс по агрогенетике для школьников в 2023 году

В стране пройдут четыре полуфинала и летние школы

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Институт развития "Иннопрактика" в этом году расширит охват конкурса по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика". В стране пройдут четыре полуфинала и летние школы, сообщил в пятницу директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.

"В этом году мы видим, что интерес к конкурсу значительно растет. Четыре полуфинала мы планируем провести в стране, один из полуфиналов, возможно, здесь, на Ставрополье организуем. Олимпиаду "Иннагрика" сейчас развиваем и с точки зрения охвата, и с точки зрения межолимпиадных мероприятий - будем проводить летние школы", - сказал он во время выступления на форуме "Образование. Кадры. Экономика" в Ставрополе.

Конкурс впервые прошел в России в 2022 году, был организован один полуфинал и финал. Организаторы получили около 3 тыс. заявок, в финал вышли 60 старшеклассников. Конкурс призван поддержать интерес школьников к генетике и селекции.

"Это уникальные дети, многие из них уже готовые работники лабораторий. <...> Мы примерно посчитали, что стране сегодня в области селекции и генетики нужно порядка 10 тыс. специалистов, подготовленных практически с нуля", - пояснил Авдеенко.

В пятницу на базе Ставропольского государственного университета прошел форум "Образование. Кадры. Экономика". Темами обсуждения стали развитие селекции и генетики, новые инженерные решения для повышения эффективности аграрного производства, проблемы развития сельских территорий.