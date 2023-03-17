В Белгородской области застрахуют от терактов и диверсий две нефтебазы

Организатором закупки является ООО "РН-Черноземье"

БЕЛГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Тендер на страхование двух нефтебаз от рисков терроризма и диверсий общей на сумму более 1,1 млрд рублей объявлен в Белгородской области. Организатором закупки является ООО "РН-Черноземье", сообщается на сайте "Ростендер".

"РН-Черноземье" в интересах АО "Белгороднефтепродукт" проводит тендер на оказание услуги по страхованию рисков терроризма и диверсии. <…> Начальная цена договора - 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Компания планирует застраховать нефтебазы в Белгороде и Губкинском городском округе на суммы 745,4 млн и 405 млн рублей соответственно, срок действия договора составит 1 год. В техзадании поясняется, что страховка должна покрыть прямую физическую гибель или физическое повреждение имущества, вызванные террористическим актом или диверсией.