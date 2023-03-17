В Пскове пройдет "Зимний университет" для вузов России и Белоруссии

Проект посвятили развитию инженерии

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Образовательный проект "Зимний университет" для студентов России и Белоруссии пройдет впервые в Пскове в апреле 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский во время пленарного заседания на Российско-белорусском форуме студенческих СМИ "Индустрия медиа" в Пскове.

"Принято решение провести "Зимний университет" в Пскове, основываясь на том, что здесь действует передовая инженерная школа, которая развивается в содружестве с белорусским научно-техническим университетом. Это проект, на который мы делаем ставку. Была идея провести этот университет следующей зимой, но решили - чего тянуть? И планируем его проведение на вторую половину апреля, то есть через месяц мы должны дать старт проведению "Зимнего университета" здесь", - сказал Могилевский.

Он также уточнил, что "Зимний университет" пройдет в Пскове с 17 по 30 апреля и будет посвящен развитию, в первую очередь, инженерных научных направлений. "Главная цель - это совместная работа студентов, обучающихся по инженерным специальностям, над конкретными проектами инженерно-технической направленности и укрепления таким образом связей между образовательными организациями и студенческими сообществами наших стран", - добавил Могилевский.

Российско-белорусский форум студенческих СМИ "Индустрия медиа" проходит пятницу в Пскове на базе Псковского государственного университета. В работе форума участвуют также ректоры и проректоры 20 российских и белорусских вузов, 100 представителей молодежных университетских медиа. Инициатором проведения форума является Минобрнауки России.