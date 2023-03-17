В ЛНР назвали нелепой позицию Киева о сохранении гражданства после отказа от него в РФ

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что "Киев девять лет наглядно демонстрировал свою "заботу" о гражданах"

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Позиция украинских властей, которые заявили, что не признают отказ обладателей украинских паспортов от гражданства, оформленный через МВД РФ, является нелепой, а Киев девять лет наглядно демонстрировал свою "заботу" о гражданах. Об этом заявила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

16 марта в МИД Украины сообщили, что Киев продолжит считать действительным украинское гражданство, если его обладатель подаст заявление о выходе из него в МВД РФ. В Киеве утверждают, что будут считать украинскими гражданами всех владельцев украинских паспортов, которые не прошли предусмотренную законодательством страны процедуру выхода из гражданства, и будут "защищать их".

"Для Украины лица, которые не прошли установленную в соответствии с украинским законодательством процедуру отмены, отказа от гражданства, "являются гражданами Украины и остаются под их защитой" - уже смешно, нелепо. Все мы видим, как о "своих гражданах Украины" на протяжении девяти лет заботится в кавычках государство Украина, которое стреляет по объектам гражданской инфраструктуры, убивает мирных жителей", - сказала Сердюкова.

Она рассказала, что с 2014 года неоднократно пыталась обратиться "в компетентные органы Украины", чтобы отказаться от украинского гражданства, и подавала соответствующие документы, но каждый раз сталкивалась с непонятными препятствиями. "До внесения законопроекта (об отказе от украинского гражданства через подачу заявления в МВД РФ - прим. ТАСС), устанавливающего данную процедуру, мной неоднократно подавались соответствующие заявления в соответствии с нормами украинского законодательства в компетентные органы Украины и направлялись с целью отказа от гражданства. Все заявления и мои, и, насколько я знаю, других людей в буквальном смысле слова шли в урну, потому что ответа не было, реакции не было, процедура не проводилась", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, принятие закона о выходе из украинского гражданства путем подачи заявления в МВД РФ обусловлено реалиями, продиктованными украинской стороной.

14 марта Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Принятый закон устанавливает, что россияне, имеющие гражданство Украины, считаются не имеющими украинского гражданства со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в указанном гражданстве. При этом со дня подачи заявления эти граждане обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.