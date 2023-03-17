В ЛНР отправилась бригада детских врачей из Башкирии

Они будут оказывать помощь детям в городе Ровеньки

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Бригада детских врачей в составе 17 специалистов отправилась из Башкирии в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Они будут оказывать помощь детям в городе Ровеньки, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Всего в Луганскую Народную Республику отправились 17 человек. В составе бригады - оториноларинголог, эндокринолог, педиатр, лаборант, детский кардиолог, офтальмолог, хирург, акушер-гинеколог, невролог, психиатр, врач функциональной диагностики, а также специалисты со средним медицинским образованием", - сказано в сообщении.

Бригада медиков будет работать в Ровеньках в течение месяца.