Красноярский край намерен укрепить сотрудничество с Арменией в сфере туризма

В планах также продолжить взаимодействие по направлениям образования и сельского хозяйства

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Красноярский край и Тавушская область Армении подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службе губернатора края в пятницу.

"Согласно меморандуму, край и область усилят взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, сельского и лесного хозяйства, а также будут содействовать сотрудничеству региональных предпринимателей. От нашего региона соглашение подписал губернатор края Александр Усс, от Тавушской области - Губернатор Гайк Галумян", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы губернатора, глава региона предложил предпринимателям из Армении участвовать в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и использовать преимущества транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск. Также Усс пригласил творческие коллективы Армении принять участие в красноярских музыкальных и этнографических фестивалях.

Товарооборот между Арменией и Красноярским краем в 2022 году превысил $146 млн.

Комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, инициировали в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею его создания поддержал президент России Владимир Путин. В апреле того же года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.