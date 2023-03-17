17 марта, 13:03,
обновлено 17 марта, 13:09

Путин 20 марта примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД РФ

Как сообщили в Кремле, в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год", - говорится в сообщении.

Глава государства лично курирует работу правоохранительных и силовых структур. Он каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД и других ведомств.

15 марта Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация