Путин 20 марта примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД РФ

Как сообщили в Кремле, в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год", - говорится в сообщении.

Глава государства лично курирует работу правоохранительных и силовых структур. Он каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД и других ведомств.

15 марта Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.